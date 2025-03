ÍNDICE FIPEZAP

Preço do metro quadrado em Salvador custa, em média, R$ 7.116

Barra e Caminho das Árvores têm o m² mais caros; veja valores

Líder no aumento de preço de imóveis entre as capitais do país, Salvador registrou aumento no preço médio do metro quadrado, que ficou 19,11% mais caro entre março do ano passado e fevereiro deste ano, segundo o Índice FipeZap, do Instituto de Pesquisas Econômicas. Com valor médio estimado em R$ 7.116, o preço do m² é o 6º menor entre as 22 capitais monitoradas pela entidade. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7). >