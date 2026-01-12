Acesse sua conta
Prefeitura alerta para aumento de ataques de piranhas em cidade da Bahia

Relatos de moradores atacados pelos animais fez gestão emitir recomendações

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:13

Ataques de piranhas assustam moradores no sul da Bahia
Ataques de piranhas assustam moradores no sul da Bahia Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Itaju do Colônia, na região sul da Bahia, emitiu um alerta à população sobre o aumento de ataques de piranhas em rios da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de registros "tem crescido significativamente no município". Relatos de moradores que foram vítimas de mordidas dos animais são compartilhados nas redes sociais. 

Um morador, identificado como Robério, teve um dos dedos dos pés mordido por um animal no Rio do Colônia, no dia 1º de janeiro. Ele estava acompanhado da namorada e precisou de atendimento médico. O ferimento foi leve e ele recebeu um curativo no pé. 

A Prefeitura de Itaju do Colônia alerta para que os moradores da cidade de cerca de 6 mil habitantes evitem banho, mergulho e outras atividades no rio. Também é recomendado evitar a entrada no rio em áreas rasas ou com a presença de peixes.

A secretaria de Saúde reforça que os diabéticos devem ter atenção redobrada. "Pessoas com diabetes devem ter cuidado redobrado, pois ferimentos, mesmo pequenos, apresentam maior risco de infecção e complicações", afirma, em nota. Pescadores também devem adotar medidas de segurança ao manusear peixes, anzóis e redes.

A prefeitura lembra que o descarte de resíduos no rio, como restos de alimentos e lixo, é proibido. Os materiais atraem as piranhas, aumentando o risco de acidentes. "As medidas são preventivas e visam proteger a saúde, a segurança da população e o equilíbrio ambiental", acrescenta a gestão, em nota. 

Ataques de piranhas na Bahia 

Esta não é a primeira vez que uma prefeitura de cidade baiana alerta para o risco de acidentes com piranhas. Em Jequié, no centro-sul do estado, a gestão municipal criou um comitê técnico, no ano passado, após ataques recorrentes dos animais na Prainha de Lomanto. Na época, o CORREIO mostrou que moradores, inclusive crianças, foram vítimas das piranhas no local.

"Senti uma mordida no dedo do pé e, logo em seguida, no dedo da mão. Saí correndo, gritando de susto e com o sangue escorrendo. As pessoas que estavam perto também ficaram assustadas e saíram da água", relatou uma moradora. 

Um sistema de proteção contra piranhas, com a instalação de uma rede na água e placas alertando para os riscos, foi implementado pela gestão municipal. 

