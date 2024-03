SALVADOR 475 ANOS

Prefeitura inicia reconstrução de escola municipal no Lobato para atender até 530 alunos por turno

Obra conta com investimento superior a R$12,3 milhões

Publicado em 20 de março de 2024 às 14:43

Bruno Reis e estudantes Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O Subúrbio Ferroviário de Salvador vai ganhar mais uma escola municipal de alto padrão, com capacidade para atender até 530 alunos por turno. Nesta quarta-feira (20), o prefeito Bruno Reis esteve no Lobato para assinar a ordem de serviço para a reconstrução total da Escola Municipal Maria Constância de Carvalho.

A obra, que conta com um investimento superior a R$12,3 milhões, faz parte do pacote de ações em comemoração ao aniversário de 475 anos da capital baiana.

A nova unidade de ensino, que será construída após a demolição da antiga estrutura, terá mais de 3,3 mil metros quadrados de área construída e contará com 15 salas de aula climatizadas, laboratório de informática, sala de dança, brinquedoteca, auditório e biblioteca com sala de leitura. Além disso, o espaço terá quadra poliesportiva coberta, parque infantil e áreas de recreio cobertas e descobertas.

Em seu discurso, Bruno Reis destacou que a antiga estrutura já estava deteriorada, e que a comunidade ansiava por uma nova escola. “Estamos realizando hoje o início de um grande sonho. Aqui, vai subir um prédio de quatro andares. Quem passar ali, pela nova Avenida Suburbana, vai enxergar de longe esse prédio. Eu não tenho dúvidas de que uma escola com essa qualidade, com um alto padrão construtivo como o desse projeto, é um dos principais motivadores para as crianças virem estudar”, disse.

A antiga estrutura da Maria Constância tinha apenas seis salas de aula e atendia 289 alunos no total, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Com o novo prédio, serão 15 salas e a capacidade vai ampliar para 1.060 crianças somando os dois turnos. A escola terá ainda acessibilidade total, com elevador e banheiros adaptados para PcD, e sistemas de captação de energia solar e de reutilização de água pluvial.

Thiago Dantas, secretário municipal da Educação (Smed), lembrou que antiga escola já estava com instalações elétricas e hidráulicas comprometidas. “Hoje estamos dando início à demolição e, logo depois, da reconstrução de mais uma escola municipal dentro daquele projeto de inaugurar 50 novas escolas em Salvador. O que é mais importante? A garantia de uma infraestrutura de qualidade, com uma ampliação significativa no número de salas de aula, todas climatizadas, o que era uma demanda da rede”, disse.

Aprovada

Durante as obras, as crianças vão estudar num prédio na Rua Monteiro Lobato, próximo à escola, que foi alugado pela Prefeitura. Diretora da unidade há 10 anos, Celina Maria Santos Santana disse que a obra é a realização de um sonho.

“A gente já vinha pleiteando isso há muitos anos. Conseguimos uma primeira reforma em 2017, e um dia me falaram: ‘sua escola vai ser reconstruída’. Foi um sonho que eu achava que não ia acontecer, mas hoje estou começando a concretizá-lo. A comunidade está muito feliz, esses pais merecem, essas crianças merecem um espaço com conforto para terem uma educação de qualidade”, disse.

Já a dona de casa Rosimeire de Jesus, de 57 anos, é moradora do Lobato e tem dois netos que estudam na Maria Constância. “Aqui era uma estrutura bem defasada, estava muito aquém do que a gente precisava. Eu espero que essa nova escola traga um ambiente mais agradável para os alunos, para que eles possam aprender melhor, porque o ambiente influencia muito na educação e no desempenho deles”, afirmou.