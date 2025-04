SALVADOR

Prefeitura leva mutirão de serviços de saúde aos Barris nesta segunda-feira (7); veja detalhes

Evento acontece no estacionamento da loja Ferreira Costa

A prefeitura de Salvador promoverá mais uma edição do Programa Saúde nos Bairros para marcar o Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta segunda-feira (7). O mutirão de serviços acontece no estacionamento da Loja Ferreira Costa, nos Barris, a partir das 7h. >

Além do atendimento médico com oferta de consultas e exames, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a iniciativa irá disponibilizar oferta de vagas de emprego, cursos profissionalizantes e criação de currículos, através dos técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) que estarão no local prestando suporte à população. Também serão oferecidas informações voltadas para o Microempreendedor Individual (MEI), regularização de CNPJ e parcelamento de dívidas. >

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), por sua vez, marca presença promovendo iniciativas de valorização feminina. Através da parceria com franquias de cosméticos serão realizadas palestras e rodas de conversa sobre violência contra a mulher, além de uma feira de artesanato com as empreendedoras do programa Expo Mulher. Um aulão de ginástica também será ofertado pelo professor Thiago Libório. >