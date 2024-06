PERSEGUIÇÃO POLICIAL

'Prejuízo grande', lamenta motorista que teve carro atingido por veículo em fuga no Cabula VI

Durante perseguição, veículo invadiu a contramão e provocou o acidente

Saulo Miguez

Publicado em 4 de junho de 2024 às 10:41

Albérico Almeida ao lado do veículo após o acidente Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O motorista de aplicativo Albérico Almeida sofreu as consequências da fuga de suspeitos de praticarem assaltos, na manhã desta terça-feira (4), na região do Imbuí. Durante uma perseguição policial, o carro, um Volkswagen Voyage, ao chegar no Cabula VI, bateu contra o veículo de Albérico, coincidentemente do mesmo modelo.

Em entrevista ao CORREIO, Albérico contou que o acidente ocorreu por volta das 5h50. Ele pegaria um passageiro no Cabula VI e seguiria para o bairro de Nazaré. "Estava na rua principal do Cabula quando um carro veio na contramão e colidiu. Os caras saíram do carro em fuga e a polícia foi atrás, mas não conseguiu pegar", disse.

Felizmente, Albérico não sofreu ferimentos graves. O seu veículo, no entanto, ficou bastante avariado e não tem condições de rodar até ser consertado. "Ainda não sei ao certo quanto será, mas o prejuízo foi grande", lamentou o profissional. Ele contou que o carro não possui seguro e é a sua única fonte de renda.

Morador de Brotas, Albérico trabalha como motorista de aplicativo há seis anos. Com os ganhos ele sustenta a esposa e uma filha de 18 anos. "Hoje mesmo não pude levar minha filha no curso que ela está fazendo por conta do problema que tive", disse.