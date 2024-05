PRF realiza 'Blitz Educativa' em Simões Filho na próxima segunda (27)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a ViaBahia realizam uma "Blitz Educativa" na Praça de Pedágio de Simões Filho, das 8h às 12h, na próxima segunda-feira (27). A ação faz parte das atividades do Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre segurança no trânsito.

Durante a ação, a PRF conduzirá a abordagem de veículos e os motoristas serão convidados a participar do "Cinema Rodoviário". O projeto consiste em transmitir vídeos que focam em boas condutas no trânsito e nos principais motivos de acidentes. "A ideia é proporcionar uma experiência de direção defensiva aos condutores, para que possam reduzir o número de acidentes no trânsito", explica Mário Henrique, chefe do Núcleo de Comunicação da PRF.