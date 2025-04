SUSTO

Princípio de incêndio atinge ônibus em Salvador; assista

Episódio foi registrado na manhã desta quarta-feira (30)

Pessoas que transitavam pela rua Direta de São Marcos, em Salvador, foram surpreendidas com um princípio de incêndio em um ônibus municipal. Um vídeo gravado por populares mostra o momento em que a fumaça escura sai do teto do veículo. O fogo foi controlado e ninguém se feriu.

