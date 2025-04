ACIDENTE

Professora é transportada para hospital após desabamento de teto de escola em Itaparica

Outras 19 pessoas também ficaram feridas com acidente

Uma professora da Escola Municipal Criança Feliz Perolina Gonçalves da Cruz, em Itaparica, precisou ser transportada por helicóptero após ficar ferida com o desabamento do teto do colégio nesta terça-feira (15 ). Além da profissional, outras 19 pessoas também ficaram feridas com acidente.>

A mulher foi transportada pelo Fênix 01, helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e levada para o Hospital Municipal de Salvador. Há suspeita de que ela tenha sofrido uma lesão na coluna cervical.>

As primeiras informações indicam que a professora e as 19 crianças estavam na sala de aula quando o teto desabou, por volta das 15h. Todas foram retiradas do local por populares e encaminhadas para o Hospital Geral de Itaparica (HGI) com escoriações leves. Em nota, a prefeitura de Itaparica informou que as vítimas estão estáveis e aguardam alta médica. >