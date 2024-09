ENSINO

Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor inicia formação teórica nesta segunda (9)

Os 600 participantes do projeto Jovem Aprendiz Empreendedor iniciam o percurso formativo nesta segunda-feira (9). No período de setembro a novembro, os participantes receberão a formação teórica inicial do projeto na sede do Parque Social, no Itaigara.