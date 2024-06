PLANO ABC+

Projeto quer frear os impactos dos extremos climáticos no agro baiano; entenda

Iniciativa foi lançada durante a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães

Publicado em 18 de junho de 2024 às 06:00

Conjunto de metas devem ser colocadas em prática até 2030 Crédito: Shutterstock

Reduzir a emissão de gás carbônico nas grandes produções do interior da Bahia e adotar práticas sustentáveis. Esses são os objetivos do Plano ABC+ Bahia, lançado durante a Bahia Farm Show, que terminou no domingo (15), em Luís Eduardo Magalhães. O projeto elaborou um conjunto de metas que devem ser colocadas em prática até 2030.

O engenheiro agrônomo Assis Pinheiro Filho, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), explica que a recuperação dos solos degradados deverá ter impactos positivos na produção agropecuária baiana.

“O Plano ABC+ Bahia visa mitigar as emissões de carbono na atmosfera. A ideia é recuperar as pastagens e áreas de cultivo degradadas e, assim, ter impactos positivos na produção”, explica. Os prejuízos dos extremos climáticos, na Bahia, contribuíram para que os ingredientes típicos do São João ficassem até 47% mais caros neste ano.

“Em muitos casos, os produtores vão plantar o milho, por exemplo, e não fazem a adubação correta. Sem o manejo adequado dos solos, existem impactos ambientais e a produção é afetada”, completa o engenheiro. A sigla ABC resume as metas do programa: Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável, Plano de Agricultura de Baixo Carbono.

O secretário de Agricultura de Luís Eduardo Magalhães, cidade referência na produção de grãos no país, comemorou o lançamento do plano. O projeto inclui 21 instituições, entre consórcios, órgãos públicos e instituições de ensino. Ele pode ser conferido na íntegra aqui.

“É um passo a mais junto a agricultura, que já vem buscando a preservação do meio ambiente. O agricultor que não segue as regras ambientais não tem crédito, autorização para vendas e tudo mais. Então, o projeto vem em um momento oportuno”, analisa o secretário Kenni Henke.

“O Brasil inteiro passou pelo El Niño recentemente, o que trouxe muitos prejuízos para a agropecuária. Ao trabalhar com soluções integradas entre meio ambiente e agricultura, os efeitos desses momentos climáticos prejudicam menos”, completa o secretário. O El Niño, aquecimento das águas do Oceano Pacífico, contribuiu para a seca em 160 municípios baianos no ano passado.

