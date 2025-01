ABRINDO AS PORTAS

Quase pronta: veja como ficou a nova McDonald's do Rio Vermelho

Restaurante foi fechado em setembro do ano passado para reforma total

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 11:28

Veja unidade restaurada do Mc no Rio Vermelho Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Histórica, a unidade mais antiga do McDonald’s de Salvador, no bairro do Rio Vermelho, está quase pronta para reabrir as portas. O restaurante foi demolido em setembro do ano passado, há cerca de quatro meses, e a construção do novo espaço do fast food já está em fase final. >

A reportagem do CORREIO visitou o local na manhã desta quarta-feira (29). A fachada, bancada interna e sinalização do drive-thru, por exemplo, são elementos que estão finalizados. Segundo operários que trabalham na obra, faltam reparos e a entrega da chave. A previsão, de acordo com eles, é que a unidade seja entregue neste fim de semana. >

Na época da demolição, a assessoria da Arcos Dourados, maior franquia independente do McDonald's no mundo, informou que a inauguração seria em fevereiro deste ano. O espaço que antes era ocupado só pelo Mc foi readequado e vai receber, além da loja, um supermercado RedeMix - este deve ser aberto em abril. Os dois empreendimentos vão abrir lado a lado, dividindo o estacionamento do terreno. >

Mc do Rio Vermelho é marcado por histórias

A loja do Rio Vermelho foi inaugurada em 1989 e foi a primeira da região Norte-Nordeste. Presente no bairro boêmio há 35 anos, o endereço do fast food foi ponto de encontro da larica na madrugada e de histórias memoráveis para habitantes da região. >

Claudio Simões, cliente assíduo do local, revela que esteve na abertura e no fechamento do restaurante. “Foi o primeiro Mc que eu fui na vida. Quando inaugurou, em 89, eu morava no Rio Vermelho e nunca tinha ido em um Mc, mas ouvia amigos que já conheciam falarem sobre. Quando fui conhecer, tava muito cheio, distribuindo o sanduíche de graça”, relembra. Na estreia da unidade, em 25 de junho de 1989, o estabelecimento distribuiu Big Macs gratuitamente.>

Desde seu surgimento em 2004, a loja já abriu 17 unidades na cidade de Salvador e Região Metropolitana. Neste ano, além da unidade no Rio Vermelho, a rede abrirá uma unidade no bairro do Chame-Chame.>