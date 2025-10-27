Acesse sua conta
Quatro detentos são condenados a 26 anos de prisão por execução dentro de presídio na Bahia

Crime ocorreu no Conjunto Penal de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 08:56

Conjunto Penal de Feira de Santana
Conjunto Penal de Feira de Santana Crédito: Divulgação/Seap

Quatro internos do Conjunto Penal de Feira de Santana foram condenados a 26 anos de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio de outros dois detentos. Segundo a acusação, Jefferson Assis do Vale, John Lenon Matias Pereira, José Roberto Santos de Jesus e Tullio Santos Carneiro mataram Antônio Marcos Vitória Nunes e Júlio Cezar da Silva Rocha.

A decisão do Tribunal do Júri ocorreu na última sexta-feira (24), em julgamento no Fórum Filinto Bastos, em Feira de Santana. Os crimes ocorreram no dia 7 de janeiro de 2023, no interior do Pavilhão 8 do Conjunto Penal de Feira de Santana, contra Antônio Marcos Vitória Nunes e Júlio Cezar da Silva Rocha. Os homens foram mortos com extrema violência, incluindo estrangulamento e decapitação.

A execução foi motivada por uma rixa no dia anterior entre lideranças de uma facção criminosa. “Motivados pela referida cisão, como forma de demonstração de poder entre os novos grupos que se formavam diante da desavença entre seus líderes, os denunciados renderam e assassinaram as vítimas, o que foi assistido por diversos internos”, narra a denúncia.

Bahia Feira de Santana Justiça

