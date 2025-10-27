JUSTIÇA

Quatro detentos são condenados a 26 anos de prisão por execução dentro de presídio na Bahia

Crime ocorreu no Conjunto Penal de Feira de Santana

Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 08:56

Conjunto Penal de Feira de Santana Crédito: Divulgação/Seap

Quatro internos do Conjunto Penal de Feira de Santana foram condenados a 26 anos de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio de outros dois detentos. Segundo a acusação, Jefferson Assis do Vale, John Lenon Matias Pereira, José Roberto Santos de Jesus e Tullio Santos Carneiro mataram Antônio Marcos Vitória Nunes e Júlio Cezar da Silva Rocha.

A decisão do Tribunal do Júri ocorreu na última sexta-feira (24), em julgamento no Fórum Filinto Bastos, em Feira de Santana. Os crimes ocorreram no dia 7 de janeiro de 2023, no interior do Pavilhão 8 do Conjunto Penal de Feira de Santana, contra Antônio Marcos Vitória Nunes e Júlio Cezar da Silva Rocha. Os homens foram mortos com extrema violência, incluindo estrangulamento e decapitação.

