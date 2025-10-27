LUTO

Quem era a trapezista baiana que morreu durante apresentação de circo

Valdemirian Alves de Carvalho Marques deixa seis filhos



Millena Marques

Maysa Polcri

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:19

Apresentação era realizada em Cumpe, no estado de Sergipe Crédito: Reprodução

A trapezista Valdemirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, que morreu após cair durante uma apresentação de circo realizada em Cumbe, cidade de Sergipe, era de Acajutiba, no nordeste da Bahia. Ela morreu após cair de uma altura de cerca de 10 metros.

Conhecida como Mirinha Carvalho, Valdemirian era uma das principais atrações do circo, que realiza apresentações com touros em cidades do Nordeste. A trapezista aparece em peças publicitárias de divulgação de eventos do circo. No Instagram, ela se autodenominava "aerialista". A artista deixa seis filhos.

Em nota, o Circo de Touros São Geraldo, onde ela trabalhava, lamentou a morte. "Agradecemos por cada instante de arte, alegria e emoção que ela compartilhou conosco. Seu brilho permanecerá eterno no coração do circo e de quem a conheceu", escreveu.

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo 1 de 7

A prefeitura de Acajutiba, cidade baiana de cerca de 13 mil habitantes, publicou uma nota lamentando a morte da jovem. "O acidente, que transformou um momento de alegria em profunda tristeza, comoveu todo o município. Mirinha encantava o público com seu talento, carisma e dedicação à arte circense — uma paixão que marcou sua trajetória e deixou um legado de coragem e sensibilidade", disse.

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dr. Geraldo Vasconcelos de Seixas Pereira, localizado na cidade baiana e onde o filho de Valdemirian estuda, também se manifestou após a morte da jovem.

"Neste momento de profunda dor e pesar, o Centro Municipal de Educação Infantil CMEI, manifesta aos familiares e amigos às mais sinceras condolências a partida precoce de Valdemirian Alves de Carvalho Marques, mãe do nosso aluno J.M.D, nossos sentimentos à família enlutada pela perda", afirmou.