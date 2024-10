DIVERSÃO E CONFORTO

Resorts na Bahia estão entre os mais procurados para Dia das Crianças; veja lista

A região Nordeste é o destino preferido pelas famílias para viagem no Dia das Crianças. A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – fez um levantamento sobre os resorts preferidos das famílias para aproveitar o feriado.

No ranking, aparecem quatro empreendimentos que estão na Bahia: Iberostar Waves Bahia, em Praia do Forte, Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, em Imbassaí, Catussaba Resort Hotel e Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions, ambos em Salvador.

O estudo considera a procura por hospedagens em resorts nacionais, no período do feriado de 12 de outubro, nas plataformas de venda da companhia (site e app).

"Há uma crescente preferência por resorts quando se trata de viagens em família, especialmente nessa época, como o feriado de 12 de outubro, por ter uma infraestrutura completa e atividades de lazer para todas as idades”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destinos da Decolar. “Por isso, estamos investindo constantemente em parcerias estratégicas com os melhores resorts do Brasil, o que nos permite oferecer opções competitivas para todos os perfis de viajantes."