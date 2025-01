ATENÇÃO AO PRAZO

Reta final: desconto de 15% para pagamento do IPVA vale até a próxima semana

Motoristas podem escolher pagar em cota única com desconto ou parcelar a quitação

Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 09:07

IPVA 2025 já tem calendário oficial Crédito: Shutterstock

O desconto especial de 15% para o pagamento antecipado do Imposto Sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em cota única termina já na próxima semana, em 7 de fevereiro, na Bahia. >

Quem não conseguir o valor até o prazo, ainda tem outras opções pela quitação integral do IPVA, como o desconto de 8%, a partir de março, e sem desconto - em julho. A data varia de acordo com o número final da placa do veículo. Caso a opção seja pelo parcelamento, o pagamento em cinco vezes poderá ser feito a partir de março (confira detalhes em tabela abaixo).>

Vale lembrar que a taxa de licenciamento anual e eventuais multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da quinta parcela. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter direito ao parcelamento em cinco vezes.>

Outra facilidade oferecida aos contribuintes do IPVA é a opção de pagamento do imposto à vista, em qualquer instituição bancária, via pix, reunindo IPVA em cota única, taxa de licenciamento e eventuais multas. O licenciamento integrado pode ser realizado de forma 100% digital pela plataforma ba.gov.br.>

De acordo com o fisco estadual, a frota tributável da Bahia é de cerca de 2,4 milhões de veículos. O IPVA constitui a segunda fonte de arrecadação tributária do Estado. O valor arrecadado com o imposto é dividido meio a meio com o município onde o veículo foi emplacado.>