Risco para comer: disputa entre CV e BDM reduz movimento do restaurante popular de São Cristóvão

Moradores chegaram a ficar em meio a fogo cruzado na fila do estabelecimento

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 05:00

Restaurante Popular de São Cristóvão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As filas do Restaurante Popular de São Cristóvão, que foi inaugurado em julho deste ano em Salvador, não apresentam um volume parecido com o que é registrado nas outras seis unidades espalhadas pela capital. Por lá, assim como acontece com a educação, a saúde e o transporte no município, o braço armado das facções impõe uma barreira para o serviço. Isso porque o restaurante fica entre as localidades de Vila Verde, que tem atuação do Comando Vermelho (CV), e Colinas de Mussurunga, onde há uma presença histórica do Bonde do Maluco (BDM) no tráfico de drogas.

A disposição das facções na área coloca o restaurante no meio do conflito armado, gerando tiroteios e tensão nas imediações do local, o que faz com que as pessoas evitem passar por lá mesmo com refeições gratuitas. O problema foi apontado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), quando o gestor lamentou o impacto do crime no serviço da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) em coletiva de imprensa na semana passada.

"Vocês sabiam que o tráfico impede as pessoas de se alimentarem no Restaurante Popular de São Cristóvão? Que as pessoas não podem sair para se alimentar onde está o restaurante? Vocês acreditam nisso? Eu soube disso pelo meu secretário de Promoção Social. Nós oferecemos 300 refeições diárias e não está tendo gente para comer, porque as pessoas não conseguem sair de uma área para outra porque o tráfico não permite", apontou Reis.

No local, funcionários preferem não comentar o assunto, mas quem acessa o serviço confirma o perigo. Um homem, que prefere não se identificar por medo, conta que, há duas semanas, um tiroteio foi registrado enquanto as pessoas formavam a fila para esperar a refeição que é servida, de segunda a sexta, no fim da manhã. Na hora, enquanto alguns invadiram o restaurante para se proteger, outros ficaram expostos.

"Já teve dois tiroteios, sendo que o último aconteceu há 15 dias. [...] Aqui você corre risco, precisa fugir de uma bala de graça [perdida] aqui. Eu mesmo, no dia que o bicho pegou, tive que me deitar. A 'bala comeu', parou e depois começou de novo. Quando o povo abriu [a porta do restaurante], eu entrei aí e levou um tempão até a coisa se acalmar", relata ele.

Tiroteios foram registrados nas imediações do restaurante Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Procurado, o Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência armada em Salvador e Região Metropolitana (RMS), confirmou registros na área. De acordo com a instituição, na localidade de Vila Verde, em 2024, já foram registrados sete tiroteios, cinco mortes e dois feridos. Em Colinas de Mussurunga, foram registrados dois tiroteios, duas mortes e nenhum ferido. Os moradores confirmam que, por conta do conflito das facções, diariamente há temor que novos confrontos aconteçam.

Um morador, que não revela o nome, afirma que, em alguns dias o restaurante não bate a meta de 400 fichas disponíveis para almoço. Segundo ele, pessoas que frequentavam o local deixaram de aparecer por medo de acabarem sendo vítimas dos tiroteios registrados na região.

"Como é que vem comer? Muitos colegas meus desistiram por isso. Não querem mais porque dizem que não vale a pena se arriscar. É por isso que, às vezes, não bate as 400 fichas. Uma mulher que, desde o começo vinha para cá, não apareceu mais desde o tiroteio. O marido dela proibiu ela de vir por medo de rolar tiro de novo”, conta.

O morador acredita que as pessoas na fila ficam expostas aos tiros e estão em constante perigo. Para ele, a decisão de parar de ir ao local está próxima, visto que a tensão entre os grupos criminosos não apresenta uma redução.

"Já pensou se a pessoa toma um tiro e perde a vida só porque veio almoçar aqui, por causa de um prato de comida? A gente vem porque é uma coisa popular e tem as 400 fichas, mas não está fechando. É dois ou três dias que eles distribuem todas, batem a meta. Principalmente, quarta e sexta. Nos outros dias, é mais vazio, muita gente está desistindo”, completa o morador.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) foi procurada para responder se tem um plano de combate ao conflito, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

No local, os funcionários, que preferiram não dar maiores informações, afirmaram que todas as fichas disponíveis têm demanda durante a semana. A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) foi procurada e, em nota, informou que, “mesmo com a ocorrência de situações de insegurança no território, cuja responsabilidade de apuração e atuação para manter o direito de ir e vir da população seja do governo do estado, a gestão municipal continua a manter a oferta da alimentação diariamente”. A pasta disse ainda que, de julho até hoje, já foram fornecidas 25.648 refeições no equipamento de São Cristóvão, custeadas totalmente pelo município, beneficiando cerca de 400 pessoas por dia.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) comunica que desde a inauguração, em julho de 2024, o Restaurante Popular Vida Nova de São Cristóvão, cumpre a sua função de promover a segurança alimentar e nutricional, através da oferta de alimentação gratuita, nutricionalmente equilibrada e em quantidade suficiente para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco socionutricional, que residem no bairro e em comunidades vizinhas.