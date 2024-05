EVENTO

Rolê Afro: Salvador recebe representantes de cinco países dentro de ação Salvador Capital Afro

Representantes de Cabo Verde, África do Sul, Portugal, Colômbia e Estados Unidos estão em Salvador, desde o último domingo (5), para oito dias de reconhecimento de destinos da história da população negra da capital baiana, a fim de conhecer também a culinária da região e as celebrações religiosas de matriz africana. O evento tem início na próxima terça-feira (14).

Quem acompanha o grupo, formado por representantes de empresas que comercializam os serviços turísticos do Brasil no exterior e comunicadores, é a coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Embratur, Tania Neres, que participa do Rolê Afro, parte da ação Salvador Capital Afro.

Os convidados, ao longo da semana, poderão vivenciar experiências como turistas no país e, ao mesmo tempo, entender como adequar seus produtos ao perfil do consumidor, no caso dos primeiros integrantes. No caso dos representantes da imprensa internacional, o objetivo é que, posteriormente, eles divulguem os serviços e atrações do destino nos respectivos veículos de comunicação.