INOVAÇÃO

Saiba como vai funcionar PIN que bloqueia tela de celular perdido ou furtado no Festival de Verão

Novidade será implantada em Salvador neste final de semana

Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 09:28

Celular Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Imagine completar o look com um broche que pode bloquear à distância um celular perdido ou furtado durante um evento que reúne 40 mil pessoas? Essa tecnologia existe e será implantada neste final de semana, no Festival de Verão Salvador. Trata-se do TIM Block Pin, um dispositivo responsável pelo bloqueio do aparelho que foi deixado para trás ou foi alvo de furto no momento da folia. >

A tecnologia, disponibilizada pela TIM, uma das patrocinadoras do evento, funciona da seguinte forma: o broche será integrado ao aplicativo TIM Block Pin, disponível na App Store e no Google Store gratuitamente, no celular que será 'protegido'. Os usuários deverão inserir os dados básicos no app e utilizar o broche como acessório de roupa. >

O bloqueio acontecerá quando o smartphone estiver afastado do usuário por cerca de 10 metros. Dessa forma, será impedido o acesso à tela principal e aos aplicativos do usuário. "Em caso da pessoa estar correndo, brincando, se divertindo, e o celular se distanciar por 10 metros da pessoas, o celular bloqueia automaticamente a tela, evitando qualquer risco de vazamento de informações", explica o vice-presidente de Receitas da TIM, Fabio Avellar.>

O dispositivo será distribuído no estande da marca no Festival de Verão por meio de sorteios. Os interessados devem acompanhar as mensagens no telão do estande da operadora e se inscrever por meio de um QR Code para ganhar o broche. Ao todo, serão distribuídas entre 300 e 400 unidades, entre usuários ou não do chip da TIM. >