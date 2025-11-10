Acesse sua conta
Saiba por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar na Bahia

Cinco cidades baianas receberão a tradicional caravana

  • Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:20

Caravana da Coca-Cola em Salvador
Caravana da Coca-Cola em Salvador Crédito: Divulgação

A famosa Caravana de Natal da Solar Coca-Cola volta a percorrer as ruas da Bahia em dezembro. Neste ano, a ação ocorrerá em cinco cidades baianas: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e Simões Filho.

Segundo informações do Alô Alô Bahia, a programação começa em Feira de Santana, no dia 2 de dezembro, e segue para Vitória da Conquista, no dia 5. Já a Região Metropolitana de Salvador receberá a Caravana entre os dias 9 e 12 de dezembro, com passagens por Lauro de Freitas (9/12), Simões Filho (11/12) e encerramento na capital baiana, Salvador (12/12).

Promovida pela Solar Coca-Cola, engarrafadora oficial da marca no Nordeste, a ação celebra o Natal com desfiles de caminhões temáticos e personagens que remetem ao universo natalino, em um espetáculo de cores e luzes que se tornou tradição nas cidades por onde passa.

Roteiro da Caravana Coca-Cola na Bahia 2025

02/12 – Feira de Santana (a partir das 18h)

Pontos de referência:

Centro de Distribuição Solar Coca-Cola Feira de Santana / Casa Fornari (Av. Getúlio Vargas) / Mineirão Atakarejo (Av. Presidente Dutra) / Boulevard Shopping Feira / Atacadão São Roque (Fraga Maia) / Praça de Alimentação (Av. Getúlio Vargas)

05/12 – Vitória da Conquista (a partir das 18h)

Pontos de referência:

Estacionamento do Boulevard Shopping Vitória da Conquista / Panificadora Pão de Ouro (Av. Olívia Flores) / Praça do Gil (Praça Orlando Leite) / Avenida Frei Benjamim / Shopping Conquista Sul

09/12 – Lauro de Freitas (a partir das 18h)

Pontos de referência:

Parque Shopping Bahia / Atakarejo / Novo Mix Buraquinho / Atacadão / Salvador Norte Shopping

11/12 – Simões Filho (a partir das 18h)

Pontos de referência:

Fábrica Solar Coca-Cola Simões Filho / Praça da Bíblia (Centro) / Rede Mix (Av. Washington Luís) / Super Cia. (Cia 1) / Posto Larco – Restaurante Maria Augusta

12/12 – Salvador (a partir das 18h)

Pontos de referência:

Salvador Shopping / Assaí Atacadista (Av. Paralela) / Shopping Bela Vista

