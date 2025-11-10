Acesse sua conta
Prejuízo causado por furtos e vandalismo na iluminação pública em Salvador ultrapassa R$ 3,6 milhões

Cassange e Stella Maris são os bairros que mais registraram ocorrências

  Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:06

Furtos de cabos têm acontecido com frequência na capital
A Prefeitura de Salvador contabiliza um prejuízo de 40% maior por furtos e vandalismo na rede de iluminação pública em comparação com o ano passado. De acordo com Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as despesas causadas por danos aos equipamentos públicos ultrapassaram os R$ 3,6 milhões.

Segundo o órgão, são 1.059 casos registrados em 2025. Entre janeiro e outubro, mais de 41 mil metros de cabos foram furtados, comprometendo o funcionamento de diversos pontos de iluminação em vias, praças e avenidas de Salvador.

“Cada metro de cabo furtado representa dinheiro público desperdiçado e iluminação que deixa de chegar a quem precisa. Esses R$ 3,6 milhões poderiam estar sendo aplicados em novas obras, na modernização dos parques de iluminação e em projetos de expansão que beneficiariam milhares de soteropolitanos, destaca o diretor de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães

Os bairros e localidades com maior incidência de furtos e vandalismo em 2025 são Cassange, com mais de 2,5 mil metros de cabos furtados; o Km 17, com mais de 1,5 mil metros de cabos subtraídos, além de 16 braços e luminárias danificados; e Stella Maris, onde mais de 300 luminárias específicas para tartarugas foram vandalizadas.

As ocorrências envolvem principalmente o furto de cabos subterrâneos e danos a quadros de comando e luminárias, gerando apagões e afetando a rotina de moradores e motoristas. Estima-se que 90% dos apagões registrados em Salvador sejam provocados por ações de furtos e vandalismo.

A Dsip tem intensificado o monitoramento e as rondas preventivas em áreas críticas, além de manter diálogo constante com as forças de segurança pública para coibir as ocorrências. “Entretanto, é fundamental que a população também participe desse esforço, denunciando qualquer ação suspeita”, reforça o diretor de Iluminação Pública.

