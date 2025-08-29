OPORTUNIDADE

Saiba quais comportamentos evitar e o que fazer para ser efetivado no estágio

Especialista dá dicas para quem está no início da carreira

Maysa Polcri

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:57

Confira dicas para ser efetivado no estágio Crédito: Shutterstock

Com a aproximação do fim do período de estágio, uma pergunta começa a fazer parte da rotina dos jovens: "será que vou ser contratado?". A efetivação depende de diversos fatores, e nem sempre dá para ter certeza que o funcionário será contratado pela empresa. Fato é que os empregadores levam em consideração o comportamento dos estagiários para cogitar- ou não - a efetivação.

O estágio é a porta de entrada no mercado de trabalho. Mas, para transformar essa experiência e ser efetivado, é preciso ir além das tarefas básicas e mostrar postura profissional, como explica Afonso Almeida, psicólogo e Gerente de Carreiras do IEL. "O que é esperado é que o estagiário faça o papel de articulador da inovação dentro das instituições de ensino e das empresas, que ele provoque mudanças e sugira inovações", detalha o especialista.

Para isso, são considerados comportamentos que incluam a iniciativa para propor ideias inovadoras, comprometimento, engajamento e iniciativa. Em um universo cada vez mais voltado para as tecnologias e inteligência artificial, os empregadores avaliam positivamente aqueles que sabem utilizar as ferramentas para facilitar o trabalho.

"A inteligência artificial já dá muito ganhos de produtividade, e as empresas veem como diferencial, nos novos talentos, é a capacidade de análise de dados produzidos pelas tecnologias e não ser apenas um reprodutor de informações. Ter pensamento crítico também é essencial", completa o especialista. A realização de tarefas básicas da função e cumprimento de horário também são pontos avaliados.

E quais comportamentos as empresas não querem ver nos estagiários? "Os empregadores não têm interesse em contratar aquelas pessoas que fazem mais do mesmo, que seguem apenas o que está no script, sem transbordar para melhor os processos", diz Afonso Almeida. Por isso, é importante mostrar interesse e embarcar em novos desafios.

Prêmio IEL de Talentos 2025

Para celebrar os talentos que transformam e inspiram o mercado de trabalho baiano, mais uma edição do Prêmio IEL de Talentos Bahia 2025, promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Bahia), acontece em Salvador. A premiação reconhece empresas que investem em inovação e boas práticas, jovens talentos que transformam oportunidades em resultados e instituições comprometidas com a formação profissional. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (29), no Centro de Convenções, em Salvador, integrando a programação da Index, o maior evento da indústria da Bahia.

Em sua 22ª edição, o Prêmio IEL de Talentos Bahia contou com 118 projetos inscritos, um recorde de participações nos últimos cinco anos, e reunirá 42 finalistas nas categorias IEL Estágio - Estágio Inovador, Estagiário Inovador, Educação Inovadora -; Inova Talentos – Artigo Inovador e Projeto Inovador - e Destaque Aprendizagem e Sistema S. Os ganhadores nas categorias Estágio e Inova Talentos vão disputar a etapa nacional, que acontece no Recife, Pernambuco, no dia 3 de dezembro.