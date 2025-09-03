SALVADOR

Saiba quais empresas disputam a licitação pelo metrô até o Campo Grande

Sessão pública foi realizada nesta quarta-feira (3)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:18

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

Dois consórcios disputam a licitação para a construção do Tramo 4 do metrô de Salvador, que ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande. Nesta quarta-feira (3), mais um passo foi dado para a escolha das empresas que vão assumir a obra. A divulgação do resultado da análise técnica das propostas foi feita em sessão pública realizada na sede da Companhia Transportes do Estado da Bahia (CTB), na Calçada.

O Consórcio Expresso 2 de Julho obteve a maior pontuação entre os candidatos, com nota 96 para a proposta apresentada para a expansão do metrô. O grupo é formado pelas empresas Áyla Construtora, Odebrecht Engenharia e Construção International, Metrô Engenharia e Construtora, além da MPE Engenharia e Serviços.

Já o Consórcio Construtor Linha 1 Tramo 4 recebeu nota 73,85. Ele é composto pelas empresas Mendes Júnior Trading e Engenharia, Powerchina International Group Limited do Brasil, Toniolo Busnello (Túneis, Terraplenagens e Pavimentações) e Pampulha Engenharia. A divulgação das notas não é o único fator que determinará o consórcio responsável pelas obras. Depois que os envelopes com os resultados da análise técnica foram divulgados, as propostas de preços também foram anunciadas.

O Consórcio Expresso 2 de Julho, que obteve a maior nota, apresentou proposta no valor de R$ 1,127 bilhão, enquanto o Consórcio Construtor Linha 1 Tramo 4 ofertou R$ 1,059 bilhão. A partir da divulgação dos valores, a licitação avança para o próximo passo, marcado para segunda-feira (8). É quando será feito o julgamento da proposta de preço e a abertura do envelope de habilitação da licitante mais bem classificada.



Após análise da documentação de habilitação, será publicado o resultado oficial, de acordo com a Companhia Transportes do Estado da Bahia. Ainda será aberto o prazo para apresentação de eventuais recursos, conforme previsto na legislação, medida que visa assegurar a transparência do processo legal.

O projeto

O novo trecho do metrô da capital, da Estação da Lapa até o Campo Grande, foi autorizado pelo governo estadual em junho deste ano. O investimento é de cerca de R$ 2 bilhões, e a expansão prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea.

A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que, atualmente, liga a Lapa a Águas Claras. Com a expansão, que prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea, a Lapa será ligada ao Campo Grande, com a nova estação. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), foi realizado um levantamento topográfico, georreferenciamento e identificação de pontos de sondagem para viabilizar a implantação do novo trecho.