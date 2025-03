FEIRA DE SANTANA

Saiba quem é Darley Felipe, influencer preso por divulgar 'jogo do tigrinho'

Darley Felipe divulga viagens em diferentes paraísos turísticos

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2025 às 18:15

Darley Felipe Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador digital Darley Felipe Santos Dias, preso nesta quinta-feira (20), em Feira de Santana, interior da Bahia, acumula ao menos 173 mil seguidores em seu perfil das redes sociais. Em suas publicações, o influenciador, que também é enfermeiro, compartilha sua rotina que inclui viagens luxuosas para países em diferentes continentes. Ele é investigado por estelionato, exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. >

Darley é natural de Feira de Santana e tem residência localizada no bairro Papagaio.>

"Viagens", "Style", "Rotina" e "Humor" são os termos escolhidos por Darley Felipe para descrever o seu tipo de conteúdo. Entre as fotos e vídeos de seu perfil, é possível ver registros do influenciador em países como Emirados Árabes Unidos e França. Em seus destaques, aparecem viagens para Maldivas, Itália, Tailândia, além de destinos brasileiros como Fernando de Noronha e Praia do Forte. >

Festas e camarotes no carnaval também fazem parte da rotina de luxo do influencer. Entre as fotos e vídeos de viagens e conteúdos em tom humorístico, Darley compartilha propaganda para diferentes jogos de apostas online em seus stories. Em um deles, o influenciador chega a mostrar ao seguidores um comprovante de saque no valor de R$ 4.727,00.>

Nos stories, Darley Felipe divulga plataformas de apostas online Crédito: Reprodução/Redes sociais