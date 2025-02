INGRESSOS À VENDA

Saiba tudo sobre o maior evento náutico do Nordeste que acontecerá em Salvador

Com expectativa de R$ 50 milhões em negócios, serão quatro dias de evento

A quarta edição do Barco Show Bahia, o maior evento náutico das regiões Norte e Nordeste do Brasil, será realizada em Salvador entre os dias 20 e 23 de março. O evento é organizado pela Barco Show Eventos e combina áreas flutuantes e espaços em terra firme. A proposta é aliar negócios e entretenimento para toda a família. >

A feira ainda contribui para a economia local, impulsionando o turismo e movimentando diversos setores, com a geração de até 300 empregos diretos e indiretos.>

O público terá a oportunidade de conhecer e negociar embarcações novas e seminovas, com opções de pagamento e financiamento facilitadas, além de ter acesso a uma programação diversa que incluirá exposição de barcos, palestras com especialistas do setor e desfiles náuticos. >