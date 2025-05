CÃES

Proibidos de circular? Veja regras para o seu pet em shoppings da capital

Em geral, podem circular pelos corredores, mas são proibidos de frequentar as praças de alimentação

Tharsila Prates

Publicado em 31 de maio de 2025 às 08:00

O Shopping Bela Vista promove ao longo do ano bailinhos, desfiles de fantasias, feiras de adoção e encontros de raças Crédito: Divulgação/ Bela Vista

Você gosta de passear com o seu cachorrinho ou gato nos shoppings da capital? Os estabelecimentos permitem a entrada dos pets, mas possuem regras para a circulação dos animais. >

Em comum, é permitido andar com eles pelos corredores, com o uso de coleiras, mas é proibida a entrada nas praças de alimentação. O Salvador Shopping argumenta que essa proibição atende ao Código Municipal de Saúde (Lei nº 5.504/99). Também não pode ter cachorro ou gato nos restaurantes, clínicas, cinema, bancos, farmácias, fraldários, mercado e banheiros. Cães de assistência, no entanto, podem acessar todos os locais livremente.>

Há diferenças quanto ao porte permitido do animal. O Shopping Barra autoriza a entrada de cães de pequeno e médio portes, com até 40 centímetros. Já o Salvador Shopping deixa que circulem raças domésticas com, no máximo, 60 centímetros. Não podem entrar as seguintes raças: akita, american pit bull terrier, american staffordshire terrier,doberman, dogo argentino, dogue alemão, fila brasileiro, pastor-alemão, pastor-belga malinois e rottweiler.>

Fica a critério dos donos das lojas permitir ou não a entrada dos animais em seu interior. Sobre elevadores, varia. No Barra, o acesso dos pets aos elevadores é permitido somente no Deck Park. Nos demais elevadores, não pode. No Bela Vista, não há restrição. No Salvador Shopping, os cães de médio porte devem utilizar as escadas fixas ou os elevadores. Nas escadas rolantes, só podem os de pequeno porte e no colo dos tutores.>

Também em comum entre os estabelecimentos está o fato de que a responsabilidade pelos animais é exclusiva dos tutores. O Shopping Bela Vista informa que "o cuidador responde na forma da lei pelos atos do seu pet e responde por danos a outros pets, pessoas ou ao espaço. No caso de briga ou indisposição entre os pets, os donos podem ser convidados a se retirar do empreendimento", informa a regra.>

Os tutores são também responsáveis por limpar os dejetos do seu pet e, geralmente, os estabelecimentos oferecem dispensers com sacos plásticos descartáveis.>

O Salvador Shopping acrescenta que gatos, coelhos, furões, porquinhos-da-índia, hamsters, chinchilas, aves e outros animais domésticos são bem-vindos, desde que estejam dentro de suas caixas, bolsas de transporte ou em carrinhos de passeio devidamente fechados.>