TEMPO

Salvador e mais 284 municípios baianos estão sob alerta amarelo para chuvas intensas

Aviso é válido até domingo (13)

Até amanhã do próximo domingo (13), Salvador e outros 284 municípios baianos estão em alerta para a ocorrência de chuvas intensas (confira lista completa ao final da matéria) . O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido a partir das 10h desta sábado (12). Os municípios estão concentrados nas regiões: Centro Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste Baiano, Centro Norte, Metropolitana de Salvador (RMS), Extremo Oeste e Sul.>

O aviso do Inmet alerta para a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Até as 10h deste sábado, a capital baiana já registrava pontos de chuva em alguns bairros. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) havia registrado apenas uma ameaça de deslizamento, no bairro de Cajazeiras.>