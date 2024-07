VIOLÊNCIA

Salvador e RMS têm 103 pessoas baleadas em junho

86 pessoas foram mortas e 17 feridas por armas de fogo neste período, segundo Instituto Fogo Cruzado

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 17:47

Cápsulas de bala Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em junho, aconteceram 124 tiroteios em Salvador e Região Metropolitana (RMS), segundo mapeamento do Instituto Fogo Cruzado. As ocorrências deixaram 103 vítimas, das quais 86 foram mortas e 17 ficaram feridas.

De acordo com a pesquisa, homens continuam sendo a maioria das vítimas de armas de fogo. Das vítimas contabilizadas, 94 eram homens, dos quais 81 morreram e 13 ficaram feridos. Entre as mulheres, foram registradas nove vítimas. Dessas, cinco foram mortas e quatro feridas.

Um dos casos aconteceu no bairro de Itapuã, em Salvador, no dia 20 de junho. Na ocasião, um homem, identificado como Gabriel de Jesus Campos, de 28 anos, morreu após entrar em confronto com a polícia dentro de uma pousada na Ladeira do Abaeté. Segundo a polícia, ele foi socorrido ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dia depois, outro homem foi morto a tiros em Salvador, em frente a um mercado no bairro de São Cristóvão. Durante os disparos, a vítima caiu no chão e foi atingida por mais tiros, e os funcionários do mercado correram para dentro do estabelecimento. Informações preliminares apontam que o primeiro nome da vítima seria Agnaldo, dono do comércio, mas a Polícia Civil informou que ainda não há identificação formal do corpo.