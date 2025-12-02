Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador recebe 5,2 mil turistas no primeiro cruzeiro do mês de dezembro

Turistas foram recebidos com atividades culturais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:08

Turistas desembarcam em cruzei
Turistas desembarcam em cruzei Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Salvador recebeu nesta terça-feira (2) o primeiro navio turístico do mês de dezembro, marcando o início da temporada de cruzeiros que irão passar pela capital baiana durante a alta estação. A embarcação MSC Seaview trouxe 5,2 mil visitantes vindos de Búzios (RJ), sendo 3.630 estrangeiros.

Os visitantes foram acolhidos pelo receptivo da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e animados por uma banda percussiva. Os turistas nacionais e internacionais receberam as boas-vindas de dançarinos. 

A Bahia lidera o Nordeste em número de escalas marítimas na temporada de 2025/2026. No total, serão 80 operações, sendo 62 em na capital baiana. Para o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, a chegada do MSC Seaview abre oficialmente o mês mais movimentado do calendário de cruzeiros, quando Salvador se torna um dos destinos mais desejados do Brasil e do mundo.

Passeios de bate e volta imperdíveis saindo de Salvador

Projeto Tamar é uma das atrações da Praia do Forte por Eduardo Moody
Ilha dos Frades abriga a praia que foi eleita a melhor do mundo em 2025 por Divulgação
Cachoeira é reconhecida pela participação na luta pela Independência  por Marina Sila/Arquivo CORREIO
Costa do Sauípe é conhecida pelas hospedagens de luxo por Divulgação
Praia de Massarandupió é única destinada oficialmente à prática de naturismo na Bahia por Imagem/TV Bahia
Vila de Snato Antônio ainda é pouco explorada por Divulgação
Ilha de Itaparica tem praias ideal para crianças por Divulgação
1 de 7
Projeto Tamar é uma das atrações da Praia do Forte por Eduardo Moody

“Um grande navio, um gigante dos mares chegando para dar o start desse período tão promissor para o turismo da nossa cidade. Esse é o maior navio dessa temporada e é muito importante para a gente receber bem e mostrar todo potencial que a gente tem”, destaca.

Para orientar os visitantes internacionais, três promotoras bilíngues estiveram presentes no porto. Além da festa com música e dança, os agentes da Secult também entregaram passaportes para visitação aos equipamentos culturais e pontos turísticos da cidade, estimulando a visitação e a circulação dos turistas pela capital. 

Leia mais

Imagem - Festival Afrofuturismo retorna a Salvador com programação gratuita e foco em inovação negra

Festival Afrofuturismo retorna a Salvador com programação gratuita e foco em inovação negra

Imagem - Turismo de negócios impulsiona Salvador

Turismo de negócios impulsiona Salvador

Imagem - Chapada Diamantina ganha rotas com cafés, frutas vermelhas e turismo sensorial

Chapada Diamantina ganha rotas com cafés, frutas vermelhas e turismo sensorial

Mais recentes

Imagem - Tartaruga marinha é encontrada morta no Porto da Barra

Tartaruga marinha é encontrada morta no Porto da Barra
Imagem - Salvador terá mutirão com teste de DNA e reconhecimento de paternidade de graça

Salvador terá mutirão com teste de DNA e reconhecimento de paternidade de graça
Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

MAIS LIDAS

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
01

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
04

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil