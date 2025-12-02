TURISMO

Salvador recebe 5,2 mil turistas no primeiro cruzeiro do mês de dezembro

Turistas foram recebidos com atividades culturais

Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:08

Turistas desembarcam em cruzei Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Salvador recebeu nesta terça-feira (2) o primeiro navio turístico do mês de dezembro, marcando o início da temporada de cruzeiros que irão passar pela capital baiana durante a alta estação. A embarcação MSC Seaview trouxe 5,2 mil visitantes vindos de Búzios (RJ), sendo 3.630 estrangeiros.

Os visitantes foram acolhidos pelo receptivo da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e animados por uma banda percussiva. Os turistas nacionais e internacionais receberam as boas-vindas de dançarinos.

A Bahia lidera o Nordeste em número de escalas marítimas na temporada de 2025/2026. No total, serão 80 operações, sendo 62 em na capital baiana. Para o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, a chegada do MSC Seaview abre oficialmente o mês mais movimentado do calendário de cruzeiros, quando Salvador se torna um dos destinos mais desejados do Brasil e do mundo.

“Um grande navio, um gigante dos mares chegando para dar o start desse período tão promissor para o turismo da nossa cidade. Esse é o maior navio dessa temporada e é muito importante para a gente receber bem e mostrar todo potencial que a gente tem”, destaca.