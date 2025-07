TECNOLOGIA

Salvador sedia ‘Copa do Mundo de Robótica’: saiba como participar

Cerca de 2 mil competidores foram confirmados no RoboCup 2025

Millena Marques

Publicado em 15 de julho de 2025 às 08:51

Salvador sedia RoboCup 2025 Crédito: Divulgação

Começou nesta terça-feira (15) o RoboCup2025, maior campeonato de robótica e Inteligência Artificial do mundo, no Centro de Convenções de Salvador. O evento, que já tem confirmado cerca de 2 mil participantes, vai até o dia 21 julho. Além do Brasil, que é a maior delegação da competição com 45 equipes, Alemanha, China, Estados Unidos e Japão irão trazer, juntas, 74 times para a competição. >

Nesta segunda, o evento é restrito aos competidores. Será aberto ao público do dia 17 ao dia 20, das 09h às 20h, com entrada gratuita (limitada aos horários definidos para visitação). >

A RoboCup acontece a cada edição em um país. Em 2024, foi realizado em Eindhoven, na Holanda, e a próxima edição será na Coreia do Sul. Para o presidente da RoboCup Brasil, professor Marco Simões, ser país sede de um evento como esse é um reflexo do crescimento e consolidação do país na área. >

“O Brasil está se consolidando cada vez mais como uma potência na área de robótica e IA no mundo. Nesta competição, já conquistamos títulos em categorias como a de robôs domésticos e em uma das modalidades de futebol de robôs. Estamos confiantes em um ótimo desempenho das equipes nacionais”. >

Com 17 equipes, a China chama atenção pelas inovações tecnológicas que traz para o evento. “Com investimentos robustos em pesquisa e desenvolvimento e a presença de empresas líderes no setor, como a Booster e a Unitree, o país tem sido um dos principais pólos de avanço na robótica mundial”, destaca o presidente da RoboCup Brasil. >

Entre os vizinhos sul-americanos, marcarão presença o Uruguai, Chile e Argentina. >

RoboCup2025

A RoboCup2025 consiste em uma série de provas nas quais equipes projetam e programam robôs para executar tarefas inspiradas em desafios do cotidiano. Todos os robôs devem operar de forma autônoma, sem qualquer intervenção humana. As categorias incluem simulações de tarefas domésticas, futebol de robôs, resgate, entre outras atividades. >

Ingressos

Para acessar o local gratuitamente com o amplo público, é preciso fazer um cadastro gratuito no site Sympla. Quem chegar na hora sem o cadastro também poderá se inscrever na entrada — o evento disponibilizará Wi-Fi para facilitar o processo. >