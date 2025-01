TURISMO

Salvador terá mais dois voos semanais para Argentina

Medida entra em vigor em abril

Os novos voos entre a capital baiana e a capital argentina, a partir de abril de 2025, serão operados com as aeronaves Boeing 737, da GOL, com capacidade para até 186 passageiros.

"Buenos Aires é o destino no país vizinho mais procurado pelos Clientes da Gol, com um perfil majoritariamente turístico e um fluxo intenso de brasileiros em busca das belezas argentinas", explicou a empresa.

De janeiro a outubro deste ano, o Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães registrou um aumento de 37% no tráfego de voos entre a capital baiana e Buenos Aires, em comparação com o ano anterior. Foram 88 mil turistas do país vizinho em busca das belezas naturais do estado.