PEREGRINAÇÃO

Santa Dulce: confira bairros em que a imagem vai percorrer em Salvador

Ao todo, 20 bairros receberão a imagem da Mãe dos Pobres, a exemplo do tradicional bairro do Comércio, no Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia; o bairro Boa Viagem, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem; Barra, na Igreja Santo Antônio da Barra; Piedade, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Piedade; São Caetano, na Paróquia São Caetano da Divina Providência.

Também haverá ação no bairro Uruguai, na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados. “Certa vez, o Papa Francisco ressaltou a importância de ser uma ‘igreja em saída’, ou seja, não ficar recluso dentro de suas paredes. E Irmã Dulce, como uma mulher à frente do seu tempo, já fazia isso há mais de 40 anos”, ressalta o gestor do Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres, Márcio Didier.

De acordo com o reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, frei Ícaro Rocha, a ‘Peregrinação com a Santa’ refaz a caminhada de evangelização que o Anjo Bom do Brasil realizou em vida e reforça a importância do seu legado. “Hoje, este gesto se repete através de sua imagem por meio dessas visitas, onde tantas pessoas têm a oportunidade de venerá-la de perto e de ter uma experiência profunda com ela, com a sua vida e com a sua forma de santidade”, afirma.