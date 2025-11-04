Acesse sua conta
Seap convoca mais de 100 candidatos aprovados em cadastro reserva no Concurso 2024

Anúncio foi feito nesta terça-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:47

Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso
Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso Crédito: Tony Silva- Nucom/Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) convoca 153 candidatos aprovados na turma dois do Concurso Público de 2024. As vagas são para o cargo de agente penitenciária. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4).

Com a nova convocação, a Seap totaliza 440 vagas de agente penitenciário — número que inclui as 287 vagas originalmente previstas no edital. O impacto financeiro estimado é de R$ 14 milhões em 2026 e R$ 14,1 milhões em 2027.

O curso de formação de Policiais Penais para 267 aprovados terá início em 7 de novembro de 2025, às 9h, com 570 horas/aula, incluindo as atividades práticas. A conclusão está prevista para 26 de janeiro de 2026.

“A Seap avança em um amplo plano de expansão e modernização do sistema penitenciário, que prevê a ampliação de 1.324 vagas e a requalificação de outras 432, totalizando 1.756 vagas em unidades prisionais”, diz trecho da nota.

O projeto inclui a ampliação de seis unidades no interior e uma na capital, além da requalificação completa de uma unidade prisional na capital, representando um investimento total de R$ 65 milhões e com entregas previstas para 2026.

