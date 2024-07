EMPREGO

Sebrae: inscrições abertas para vagas com salários de até R$ 9 mil na Bahia

Estão abertas as inscrições para seleção pública do Sebrae Bahia. As vagas são para os cargos de Analista I e II na organização, com salários que vão de R$ 6.098,70 a R$ 9.733,99, além de benefícios. Interessados já podem se inscrever, a partir desta quinta (18), pelo site da Fundação CEFET Bahia. O prazo é até até 04 de agosto.