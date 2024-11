COM CARRO MUNICIPAL

Secretário suspeito de dirigir bêbado e matar jovem no interior da Bahia é exonerado

Decisão foi publicada no dia em que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu

A Prefeitura de Dias d'Ávila exonerou o secretário suspeito de atropelar e matar um jovem em um acidente de trânsito no dia 31. O homem, identificado como Paulo Roberto Carneiro, era titular da pasta de Obras e Serviço Público. A decisão foi publicada na quarta-feira (6), mesmo dia em que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município e entrou em vigor desde a divulgação.

"O secretário entrou em uma rua sem sinalizar e meu enteado acabou colidindo no carro. Ele estava de moto. o homem deixou ele agonizando, nem ligou para a ambulância, não entrou em contato com ninguém da família em momento nenhum", conta.

A 25ª Delegacia Territorial de Dias D’Ávila investiga as circunstâncias do acidente. Os veículos envolvidos no acidente, uma moto e uma caminhonete, foram periciados e os investigadores procuram por câmeras de segurança que possam ter registrado o acidente.