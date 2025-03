TORNEIRA FECHADA

Seis cidades baianas vão ter o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (6); veja quais

Suspensão acontece por conta da instalação de novos equipamentos em uma estação de bombeamento da Embasa

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a execução dos serviços deve durar em torno de seis horas. Com isso, "a interrupção não afetará aqueles imóveis que possuem reservatório com capacidade de armazenamento adequada para suprir as necessidades diárias de consumo de seus moradores", apontou o órgão. >