Seis novas obras deverão ser entregues até outubro de 2024 na região da Av. Tancredo Neves

A nova ligação entre as Avenidas Luís Viana Filho (Paralela) e Tancredo Neves , através da Rua Marcos Freire, faz parte de um conjunto de medidas que visam melhorar a mobilidade na região. O projeto Nova Tancredo Neves, que já recebeu investimentos de R$43 milhões, prevê a diminuição da retenção do fluxo de veículos em uma das vias mais movimentadas na cidade. Seis obras que compõem o projeto deverão ser entregues em menos de um ano.

Foi o que garantiu o prefeito Bruno Reis, durante a inauguração do novo pontilhão, na manhã de quinta-feira (23). O gestor municipal ressaltou que dois viadutos direcionais, um em frente ao Shopping da Bahia, e outro, próximo ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), deverão ser concluídos até outubro de 2024. Ambas as obras estão em andamento.

Além dos viadutos, fazem parte do programa: a ligação entre a Avenida Barros Reis e a Bonocô, nova via de acesso ao Shopping Bela Vista, mergulhão de acesso à Rótula do Abacaxi e ligação entre o Assaí e a Vila Laura. “Essas seis grandes obras estão em execução e ainda existem outras sendo estudadas. Realizamos um esforço permanente para buscar soluções para o trânsito da cidade”, afirmou Bruno Reis.