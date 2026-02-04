CRIMES

Seis pessoas são presas e açougues são alvos de operação contra roubo de gado na Bahia

Esquema ilegal de de furto e abate clandestino de gado foi descoberto pela polícia

Maysa Polcri

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:51

Estabelecimentos foram alvo de operação da polícia na Bahia Crédito: Divulgação

Seis pessoas foram presas e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em açougues localizados nas cidades de Pau Brasil e Porto Seguro, na Bahia, nesta quarta-feira (4). A ação faz parte da operação Harpia, que investiga um esquema milionário de furto de gado, abate clandestino e comercialização irregular de carne bovina.

Os presos foram localizados em residências nos bairros Cambolo, Baianão e no distrito de Pindorama, em Porto Seguro. Entre os detidos, está uma mulher apontada pelas investigações como responsável pela logística de aluguel de veículos utilizados nos furtos dos animais.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil de Itapetinga, aponta que o grupo atuava há cerca de cinco anos, provocando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões a produtores rurais da região. O esquema criminoso contava com a participação de proprietários de açougues, que utilizavam os próprios estabelecimentos para dar aparência de legalidade à carne roubada.

Os envolvidos selecionavam propriedades rurais afastadas e realizavam o abate dos animais durante a madrugada, no próprio pasto, de maneira inadequada e sem qualquer condição sanitária. A carne era transportada sem refrigeração adequada e comercializada a preços abaixo do mercado, ampliando os riscos à saúde pública.

A Polícia Civil apreendeu carnes armazenadas de forma irregular, equipamentos utilizados no abate clandestino e documentos que auxiliarão na identificação de outros envolvidos e receptadores. Os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, crimes contra as relações de consumo e infrações sanitárias.