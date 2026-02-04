Acesse sua conta
Seis pessoas são presas e açougues são alvos de operação contra roubo de gado na Bahia

Esquema ilegal de de furto e abate clandestino de gado foi descoberto pela polícia

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:51

Estabelecimentos foram alvo de operação da polícia na Bahia
Estabelecimentos foram alvo de operação da polícia na Bahia

Seis pessoas foram presas e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em açougues localizados nas cidades de Pau Brasil e Porto Seguro, na Bahia, nesta quarta-feira (4). A ação faz parte da operação Harpia, que investiga um esquema milionário de furto de gado, abate clandestino e comercialização irregular de carne bovina. 

Os presos foram localizados em residências nos bairros Cambolo, Baianão e no distrito de Pindorama, em Porto Seguro. Entre os detidos, está uma mulher apontada pelas investigações como responsável pela logística de aluguel de veículos utilizados nos furtos dos animais.

Operação contra roubo de gado na Bahia

Estabelecimentos foram alvo de operação da polícia na Bahia
A investigação, conduzida pela Polícia Civil de Itapetinga, aponta que o grupo atuava há cerca de cinco anos, provocando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões a produtores rurais da região. O esquema criminoso contava com a participação de proprietários de açougues, que utilizavam os próprios estabelecimentos para dar aparência de legalidade à carne roubada. 

Os envolvidos selecionavam propriedades rurais afastadas e realizavam o abate dos animais durante a madrugada, no próprio pasto, de maneira inadequada e sem qualquer condição sanitária. A carne era transportada sem refrigeração adequada e comercializada a preços abaixo do mercado, ampliando os riscos à saúde pública.

A Polícia Civil apreendeu carnes armazenadas de forma irregular, equipamentos utilizados no abate clandestino e documentos que auxiliarão na identificação de outros envolvidos e receptadores. Os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, crimes contra as relações de consumo e infrações sanitárias.

A operação foi coordenada pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga), com atuação direta de equipes da unidade e apoio operacional da 23ª Coorpin (Eunápolis). As investigações seguem em andamento para aprofundar a identificação de outros integrantes do grupo criminoso.

