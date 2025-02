BENEFÍCIO

Servidores públicos terão salário antecipado para antes do Carnaval

Medida foi divulgada pelo Governo do Estado

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 11:13

Valor total é orçado em R$ 1,8 bi Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Os mais de 270 mil funcionários públicos ativos, aposentados e pensionistas do Estado da Bahia irão receber seus salários do mês de fevereiro no próximo dia 27 (quinta-feira), dia da abertura oficial do Carnaval de Salvador. A antecipação do salário foi divulgada nesta quinta-feira (20). >

O pagamento em cota única, com valor total orçado em mais de R$ 1,8 bi, irá beneficiar especialmente os servidores ativos que, de acordo com a programação anual, teriam os seus recursos liberados em conta bancária no dia 28 de fevereiro. Para os aposentados e pensionistas, não houve alteração no calendário. >

A tabela de pagamento do funcionalismo é divulgada no início de cada exercício, com datas fixas para quitação dos salários rigorosamente cumpridas pelo Estado da Bahia. Os servidores ativos recebem seus vencimentos geralmente no último dia de cada mês, exceto quando este dia cai em um fim de semana.>