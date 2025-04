VÍDEO

Deputado baiano compara Trump a 'líder de facção' e se oferece para negociar paz

Pastor Sargento Isidório critica medidas tarifárias do presidente americano

"De Trump eu entendo. Sou um doido vindo da Bahia e lutando pela paz mundial", declarou Isidório, criticando duramente a postura do líder americano. O parlamentar comparou as ações de Trump ao comportamento de chefes de facções, afirmando que "o mundo inteiro está sobressaltado com o comportamento tirano e semelhante a líder de facções do senhor Donald Trump". >