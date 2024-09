ELEIÇÕES MUNICIPAIS

STF nega liminar para impedir candidatura de Tista de Deda em Jeremoabo

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a liminar pedida pela prefeitura de Jeremoabo, município do interior da Bahia, para impedir a candidatura de João Batista Melo de Carvalho (PSD) a prefeito.

A prefeitura que pediu a liminar apoia Matheus de Deri (PP) em sua candidatura. O candidato é sobrinho do atual prefeito, Deri do Paloma, também do PP. As relações vão ainda mais além, quando Anabel de Tista, esposa de Tista de Deda, foi eleita prefeita em 2016, mas teve sua candidatura indeferida. A eleição suplementar, em 2018, elegeu Deri do Paloma.