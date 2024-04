UMA PESSOA MORREU

Chuva forte inunda plantações e isola famílias em Canudos e Jeremoabo

Mais de 4 mil pessoas foram afetadas e uma pessoa morreu por causa das fortes chuvas essa semana

Publicado em 7 de abril de 2024 às 08:52

Plantações foram inundadas devido ao grande volume de chuvas Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Mais de 4 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas fortes que atingiram, esta semana, as cidades de Jeremoabo e Canudos, no Nordeste do estado. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida, de acordo com a Defesa Civil da Bahia.

As localidades mais afetadas pelas chuvas foram as seguintes: perímetro irrigado Vaza Barris e adjacências, barragem Malhada de Aroeira, barragem de Penedo e barragem Várzea Comprida. Segundo o governo, até o início da noite deste sábado (6), havia 500 desabrigados e 700 desalojados.

A prefeitura de Canudos decretou situação de emergência na área do perímetro do Vaza-barris. Algumas áreas da cidade estão isoladas devido ao alagamento. Segundo a prefeitura, o nível da água é o maior em 35 anos no Açude Cocorobó, que abastece a cidade.

As chuvas causaram diversos transtornos nas cidades como casas inundadas e plantações de frutas e hortaliças perdidas. O prefeito de Jeremoabo, Deri Santos, lamentou a situação pelas redes sociais. "Venho expressar toda a minha solidariedade às famílias que tiveram suas propriedades atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Toda a nossa região está em estado de alerta devido a elevação do volume de água do Rio Vaza Barris", escreveu.

Ajuda aos afetados

O prefeito falou também que sobrevoou as áreas afetadas com o governador Jerônimo Rodrigues nesse sábadp (6). O sobrevoo também teve a presença do superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, Heber Santana, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Adson Marchesini.

“Estamos à disposição das cidades, junto ao Corpo de Bombeiros, fazendo aquele processo de salvamento, com atenção às famílias e, também, no encaminhamento de ajuda humanitária. Nós vamos fazer a distribuição de cestas básicas arrecadas pelo Bahia Sem Fome, água mineral, colchões, cobertores, lençóis, medicamentos, enfim, todo o suporte às famílias”, destacou o titular da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), Heber Santana.

Segundo o governo, a Casa Civil, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e o programa Bahia Sem Fome (BSF) entregaram os seguintes recursos materiais: colchões de solteiro, cobertores, lençóis garrafas de água mineral, kit de limpeza, kit de higiene oral e 350 cestas básicas.