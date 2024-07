SUL DA BAHIA

Suspeito de abusar da neta de cinco anos é preso por posse de arma

Duas espingardas de fabricação artesanal foram apreendidas na casa de um homem, suspeito de estuprar a neta de cinco anos. As armas foram localizadas no assentamento Chico Mendes, no sul do estado, na quinta-feira (4), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela comarca de Porto Seguro.