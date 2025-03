NORTE DA BAHIA

Suspeito de atropelar quatro pessoas em Juazeiro é ouvido e liberado; mãe e filha morreram

Motorista fugiu sem prestar socorro

O suspeito de atropelar quatro pessoas em Juazeiro, no norte da Bahia, foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. Mãe e filha de quatro anos morreram no acidente, que ocorreu na última terça-feira (25). O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. >

De acordo com informações do Jornal da Manhã, da TV Bahia, outras duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 53 anos teve múltiplas fraturas e foi encaminhado para um hospital de Petrolina, em Pernambuco. A outra vítima, uma mulher de 34 anos, ficou levemente ferida. >

Mãe e filha foram identificadas como Jamile Silva Pereira, 23 anos, e Lívia Melissa Pereira do Santos, 4. Testemunhas informaram que as duas faziam caminhada no momento do acidente. Uma pessoa próxima à família revelou que Jamile tinha o costume de fazer atividade física no trecho da BA-210. >