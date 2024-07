SEGURANÇA

Suspeito de explodir bancos na Bahia é preso em São Paulo

Especialista no uso de explosivos, assaltante possui duas certidões de nascimento e duas carteiras de identidade

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP BA), o assaltante possui duas certidões de nascimento e duas carteiras de identidade, o que dificultava a sua localização. Ele ainda acumula passagens e responde a processos com os dois nomes.

Além dos ataques na Bahia, o explosivista, que integra uma facção com atuação no Sudeste, promoveu também explosões contra agências bancárias no estado de São Paulo.