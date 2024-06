FEMINICÍDIO

Suspeito de matar companheira a facadas na Bahia é preso em Minas Gerais

Crime aconteceu no bairro Trapiche de Baixo, em abril deste ano

Um homem suspeito de matar a facadas a companheira, em Santo Amaro, no recôncavo baiano, foi preso em Minas Gerais. O crime de feminicídio aconteceu no bairro Trapiche de Baixo, em abril deste ano.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) mandado de prisão preventiva em desfavor do homem, de 48 anos, foi cumprido ainda neste mês de junho. "Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça", diz a nota da PCMG.

Após esfaquear Vania da Silva Cardoso, de 44 anos, o suspeito fugiu, sendo encontrado apenas agora fora do estado. As circunstâncias e motivações do crime são investigadas pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro.