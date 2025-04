SEGURANÇA

Suspeito de matar jovem em tentativa de assalto morre em confronto com a polícia

Homem foi localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe

Millena Marques

Publicado em 9 de abril de 2025 às 16:20

Homem era investigado por matar Carla Vitória Andrade Santos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem investigado por matar Carla Vitória Andrade Santos, de 23 anos, durante tentativa de assalto em Salvador foi preso no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, nesta quarta-feira (9). O crime ocorreu no dia 12 de janeiro deste ano, na região da Jaqueira, no bairro de São Caetano. >

Segundo a Polícia Civil, ele reagiu à abordagem policial durante o cumprimento do mandado e entrou em confronto com as equipes. Alvejado, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos. No dia 24 de fevereiro, outro envolvido no crime foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.>

A operação contou com a participação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), da Polícia Civil da Bahia, e das equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), da Polícia Civil de Sergipe.>

Relembre o caso>

Carla Vitória Andrade Santos foi morta durante um assalto na localidade de Jaqueira, no bairro São Caetano. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava na garupa da moto do marido quando dois homens armados abordaram o casal em outra motocicleta. Um dos criminosos disparou e atingiu Carla Vitória.>

Segundo os relatos, eles estavam voltando de uma viagem a Aracaju e, como não haviam comido, decidiram parar em um fast food na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Quando saíam da ligação Lobato-Pirajá, os criminosos anunciaram o assalto. Após o marido parar a moto, um dos assaltantes atirou, atingindo a jovem no peito.>