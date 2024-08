EXTORSÃO

Suspeito de sequestrar empresários no oeste da Bahia é preso

Um homem de 27 anos suspeito de sequestrar dois empresários no oeste da Bahia foi localizado e preso em Sergipe na manhã desta quinta-feira (22). A Polícia Civil cumpriu o mandado em uma casa em Itaporanga D'Ajuda, no interior do estado, e apreendeu um veículo de luxo e drogas no local. As informações são do g1 SE.