CRIME

Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Alagoinhas

O homem tentou esfaquear a ex-companheira

Após dar ordem de parada ao veículo, o comando não foi atendido pelo motorista. Mesmo com o uso de dispositivos sonoros e do giroflex, o condutor fugiu em alta velocidade e só foi interceptado três quilômetros depois. No carro, foram constatadas marcas de sangue na lataria e no interior do automóvel. O suspeito apresentava uma ferida na mão e justificou afirmando que havia tido uma briga.>