FACÇÃO

Em vídeo, traficantes jogam futebol com cabeça de rival

No áudio, um dos homens desdenha da facção Bonde do Maluco

Vitor Rocha

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 21:53

Traficantes trocam passses com a cabeça do rival Crédito: Reprodução/Redes sociais

Em um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (28), traficantes “jogam futebol” com a cabeça de um integrante de uma facção rival. Segundo informações preliminares, a vítima seria um dos suspeitos de matar Ian Lucas Barbosa de Jesus. A morte do jovem de 20 anos ocorreu no bairro do Trobogy, em dezembro do ano passado. >

Na segunda-feira (27), uma cabeça humana foi encontrada dentro de um lixão na Rua Aristides Victor da Silva, no bairro de São Caetano, em Salvador. As polícias Militar e Civil não informaram se a cabeça é a mesma que aparece no vídeo.>