Em jogos na Fonte, torcedor do Bahia vai ser detido em batalhão da PM; entenda

Ciro Alexandre Silva dos Santos foi proibido de frequentar Arena Fonte Nova em dias de jogos do Tricolor

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 22:08

Imagem Ilustrativa - Torcedores na Arena Fonte Nova Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A Justiça baiana proibiu um torcedor do Bahia de frequentar a Arena Fonte Nova nos dias de jogo do clube. A medida cautelar contra Ciro Alexandre Silva dos Santos foi expedida nesta segunda-feira (27), após solicitação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que aponta que ele teria agredido uma funcionária do estádio. >

Segundo a medida, Santos está obrigado a permanecer no Batalhão Especial de Policiamento de Eventos (Bepe) durante os jogos do clube. Ele deve se apresentar pelo menos duas horas antes do horário dos jogos do Bahia e ficar até duas horas após o fim da partida. Além disso, ele deve manter uma distância de até 200 m da vítima, de sua residência ou de seu local de trabalho. Qualquer contato com a funcionária também é vetado.>

A agressão física e verbal ocorreu durante uma partida em dezembro de 2024. "Conforme laudo médico, Ciro Santos gerou danos físicos e psicológicos na funcionária após quebrar a janela de vidro do guichê de atendimento em que ela trabalhava. Os estilhaços do vidro atingiram a face e o seio da vítima, causando ferimentos", apontou o MP.>

Reforço da segurança nos estádios

Na última quarta-feira (22), o MP se reuniu com a Polícia Civil para discutir medidas de fortalecimento da segurança nos estádios de futebol. "Na ocasião, foram debatidas estratégias para o aprimoramento da segurança nos estádios de futebol, incluindo a implementação de sistemas de reconhecimento facial para identificação de torcedores infratores e prevenção de atos violentos. Além disso, foram discutidos a necessidade de uma punição mais célere e efetiva para coibir comportamentos ofensivos; a importância do incremento das estruturas de investigação e repressão; a articulação entre os integrantes do sistema de segurança pública e justiça; e a utilização de análises de dados e informações sobre os autores de delitos em eventos esportivos, visando uma resposta mais eficiente e integrada", informou o MP.>